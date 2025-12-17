Британский производитель одежды и парфюмерии подал три заявки в Роспатент

Британский производитель одежды и парфюмерии подал три заявки в Роспатент Burberry подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Британская компания Burberry, производящая одежду, парфюмерию и аксессуары, подала три заявки в Роспатент, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Компания, в частности, хочет зарегистрировать товарные знаки своего логотипа и узора «тартан».

Заявки направила из Великобритании компания «Берберри лимитед» 15 декабря. Товарные знаки относятся к двум категориям товаров, которые включают в себя кожаные изделия, головные уборы и обувь.

Ранее стало известно, что Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в России. В числе этих логотипов Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize. Эти логотипы связаны с производством автомобилей согласно классу № 12 международной классификации товаров и услуг.

До этого немецкий спортивный бренд Puma зарегистрировал в России два товарных знака с логотипами пумы. Компания покинула российский рынок в марте 2022 года. Заявки поступили в федеральную службу 26 августа 2024 года из США. Регистрация охватывает четыре ключевых класса продукции, включая спортивную одежду и обувь, изделия из кожи, тренажеры и велосипеды.