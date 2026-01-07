«Та оправдывает»: патриарх Кирилл о грехе в противостоянии России и Запада

Россия становится духовным противником западной цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью ТАСС. По его словам, на Западе оправдывают грех и представляют его как норму развития.

Та цивилизация оправдывает грех и считает, что грех есть не грех, а альтернатива человеческому развитию, — объяснил патриарх.

Глава РПЦ добавил, что стремление к безграничной личной свободе приводит к потере нравственных ориентиров и влияет на молодежь. По его мнению, нарушение духовных законов создает угрозу для общества и государства.

Патриарх также подчеркнул, что именно Запад выступает против России, поскольку она предлагает «альтернативу цивилизационного развития». Кроме того, он отметил, что РФ не разделяет тех подходов, которые за рубежомпродвигают под лозунгом «прав человека».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизационная модель, заявил во время богослужения предстоятель Русской православной церкви. По его словам, эта модель станет привлекательной для многих стран мира.