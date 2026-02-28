Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 02:34

Самолет ВВС Боливии рухнул на заполненную машинами дорогу

El Deber: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу с машинами

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было в этот момент зафиксировано активное движение транспорта, сообщила газета El Deber. В материале уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе, среди поврежденных транспортных средств — общественный и грузовой. Также на месте крушения были найдены деньги, которые, видимо, перевозил борт, указано в статье.

Ранее сообщалось, что левый двигатель самолета Boeing 737 авиакомпании Arik Air взорвался во время перелета из Лагоса в Порт-Харкорт над Нигерией. Лайнер совершил аварийную посадку, в ходе которой никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

Боливия
самолеты
крушения
автомобили
