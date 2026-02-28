Самолет ВВС Боливии рухнул на заполненную машинами дорогу El Deber: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу с машинами

Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было в этот момент зафиксировано активное движение транспорта, сообщила газета El Deber. В материале уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе, среди поврежденных транспортных средств — общественный и грузовой. Также на месте крушения были найдены деньги, которые, видимо, перевозил борт, указано в статье.

