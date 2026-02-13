Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 23:07

Над Нигерией у пассажирского самолета взорвался двигатель

NYP: двигатель Boeing 737 взорвался во время полета над Нигерией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Левый двигатель самолета Boeing 737 авиакомпании Arik Air взорвался во время перелета из Лагоса в Порт-Харкорт над Нигерией, пишет New York Post. Лайнер совершил аварийную посадку, в ходе которой никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Чрезвычайная ситуация произошла вскоре после вылета из аэропорта Мухаммеда. Находившиеся на борту 80 человек услышали хлопок и грохот, не характерные для штатной работы силовой установки. Визуальный осмотр через иллюминаторы подтвердил, что обшивка двигателя была серьезно повреждена, а внутренние механизмы обнажены.

Экипаж незамедлительно связался с диспетчерской службой и запросил экстренную посадку. Пилоты успешно посадили воздушное судно в ближайшем аэропорту города Бенин-Сити.

Мы услышали очень сильный взрыв, самолет затрясло. Люди начали паниковать, некоторые плакали. Дым в салоне отсутствовал, но пахло гарью, — рассказал один из пассажиров рейса.

К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины разгерметизации и разрушения двигателя в настоящее время выясняют следователи.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

