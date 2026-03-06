Артистам в России могут запретить иноязычные псевдонимы Артистам в РФ могут запретить иноязычные псевдонимы без регистрации в Роспатенте

Российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы, если они не зарегистрированы в Роспатенте, сообщила РИА Новости гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. По ее словам, под ограничения могут попасть мерч, билеты и сайты с англоязычным именем исполнителя.

Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует, — сказала Акиншина.

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на иностранные слова на вывесках, добавила она. Некоторые исполнители, включая L'One и Feduk, заранее зарегистрировали свои сценические имена, подчеркнула Акиншина.

