06 марта 2026 в 05:20

Артистам в России могут запретить иноязычные псевдонимы

Артистам в РФ могут запретить иноязычные псевдонимы без регистрации в Роспатенте

SHAMAN (Ярослав Дронов) SHAMAN (Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы, если они не зарегистрированы в Роспатенте, сообщила РИА Новости гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. По ее словам, под ограничения могут попасть мерч, билеты и сайты с англоязычным именем исполнителя.

Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует, — сказала Акиншина.

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на иностранные слова на вывесках, добавила она. Некоторые исполнители, включая L'One и Feduk, заранее зарегистрировали свои сценические имена, подчеркнула Акиншина.

Ранее сообщалось, что на Украине 140 российских артистов числятся в списке представляющих угрозу национальной безопасности. Всего в списке значится 251 фамилия.

Кроме того, певица Ольга Бузова признана самой популярной поп-исполнительницей у россиян по итогам анализа упоминаний в социальных сетях. Исследование проводилось в период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года на нескольких платформах.

артисты
Роспатент
товарные знаки
запреты
