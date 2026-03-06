Аэропорт Краснодара закрыли по соображениям безопасности Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

