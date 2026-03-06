Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 06:33

Аэропорт Краснодара закрыли по соображениям безопасности

Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

До этого в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани. Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно. Самолет приземлился в аэропорту Жуковского, где эвакуированных встретили медики и представители экстренных служб.

