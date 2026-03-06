«Решили всех обмануть»: посол Ирана заявил об успешных переговорах с США Посол Джалали: Иран говорил США о нежелании иметь ЯО

Тегеран подтвердил в рамках переговоров с Вашингтоном, что не стремится обладать ядерным оружием, указал посол исламской республики в России Казем Джалали телеканалу РБК. По его словам, Иран предлагал различные варианты разрешения разногласий по этому вопросу, переговорный процесс шел успешно, передает ТАСС.

Мы считаем, что никаких закрытых вопросов в ходе переговорных процессов, ничего такого не было. Даже они [США] согласились с обогащением урана внутри Ирана, — констатировал он.

Джалали уверен, что США «решили всех обмануть». Штаты на самом деле не верили в переговоры и преследовали совсем другие цели, подчеркнул дипломат.

Ранее сенатор, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда РФ с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко предположил, что США пытаются уйти от ответственности за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и заявляют о готовности Тегерана пойти на уступки Западу. При этом Исламская Республика не намерена вести диалог с противниками, подчеркнул он.

Тем временем стало известно, что Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами. По данным СМИ, в ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.