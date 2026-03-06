Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 08:05

Терапевт раскрыла главную опасность пивного алкоголизма

Терапевт Тен: пивной алкоголизм развивается незаметно, разрушая психику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пивной алкоголизм развивается незаметно для человека, постепенно разрушая его психику, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. При этом, по ее словам, на поздних этапах зависимость сложно поддается лечению.

Пивной алкоголизм формируется незаметно. Нет социального клейма «алкоголик», нет повода для тревоги — ну пьет человек пиво каждый день, как воду. Зависимость развивается медленно, но верно. Она очень трудно поддается лечению, потому что человек часто отрицает проблему. Страдает весь организм, а психика меняется: появляется раздражительность, агрессия, снижается круг интересов до одной единственной цели — выпить вечером пива, — предупредила Тен.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что совместное употребление спиртных напитков и наркотических веществ значительно ухудшает течение алкогольной зависимости и вызывает непредсказуемые последствия для организма. По его словам, главная опасность таких комбинаций заключается в синергетическом эффекте.

врачи
здоровье
болезни
алкоголь
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВМС Ирана потеряли элиту
Рябков анонсировал возможные контакты в формате «ядерной пятерки»
Киев обвинил Венгрию в похищении сотрудников украинского банка
В Иране приготовились к войне с США и Израилем «до последнего солдата»
Россиян предупредили об опасности чатов в честь 8 Марта в Telegram
В Росстате раскрыли отрасль с самым высоким ростом зарплат за год
Мошенники придумали новый способ кражи денег на маркетплейсах
Киев забросил девушек-операторов дронов в самое пекло
«Ног уже не осталось»: фон дер Ляйен и Каллас обвинили в коллапсе Европы
Страны Персидского залива не верят, что США защитят их
Кредитные аферисты начали искать двойников
Два пилота погибли при крушении Су-30МКИ в Индии
Эксперт рассказал о попытке Зеленского пойти ва-банк ради ракет для Patriot
В Абинске раскрыли последствия атаки украинских беспилотников
Названы регионы, которые весной могут уйти под воду
Россиян будут вывозить из ОАЭ в четыре рейса
Сочи тряхнуло от нового землетрясения
Одна из американских баз на Ближнем Востоке попала под удар иранских БПЛА
Российские штурмовики нашли подземный город ВСУ под Харьковом
Опытных связистов в ВСУ стали бросать в «мясные» штурмы
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.