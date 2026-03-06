Терапевт раскрыла главную опасность пивного алкоголизма

Пивной алкоголизм развивается незаметно для человека, постепенно разрушая его психику, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. При этом, по ее словам, на поздних этапах зависимость сложно поддается лечению.

Пивной алкоголизм формируется незаметно. Нет социального клейма «алкоголик», нет повода для тревоги — ну пьет человек пиво каждый день, как воду. Зависимость развивается медленно, но верно. Она очень трудно поддается лечению, потому что человек часто отрицает проблему. Страдает весь организм, а психика меняется: появляется раздражительность, агрессия, снижается круг интересов до одной единственной цели — выпить вечером пива, — предупредила Тен.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что совместное употребление спиртных напитков и наркотических веществ значительно ухудшает течение алкогольной зависимости и вызывает непредсказуемые последствия для организма. По его словам, главная опасность таких комбинаций заключается в синергетическом эффекте.