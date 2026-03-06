Сочи тряхнуло от нового землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его словам, инфраструктура города не повреждена. Данные о пострадавших не приводятся.

Утром в Сочи произошло сейсмособытие магнитудой 4,5, — написал Прошунин.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 в районе Сочи днем 3 марта. Эпицентр землетрясения находился в 185 километрах от Краснодара и всего в 27 километрах от города-курорта. Очаг залегал на небольшой глубине, что позволило местным жителям отчетливо почувствовать колебания земной поверхности.

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева рассказала, что повторное землетрясение в районе Сочи связано с тем, что накопившееся в земной коре напряжение не было полностью снято во время первого подземного толчка. По ее словам, также возможны афтершоки.