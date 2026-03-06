Иран послал грозный сигнал своим противникам

Иран увеличит масштаб ударов по позициям Израиля и США, заявил представитель штаба войск ПВО Исламской Республики. По его словам, это произойдет в самое ближайшее время.

В ближайшие дни атаки Ирана по позициям врагов станут более интенсивными и масштабными, — сказал военный.

Ранее в штабе войск ПВО Ирана заявили, что военные атаковали военный лагерь США Аль-Удайри в Кувейте. Для ударов использовались дроны-камикадзе.

До этого стало известно, что западные СМИ могут обманывать общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

Иранские беспилотники ранее нанесли удар по отелю в Бахрейне, где находились офицеры 5-го флота ВМС США. На кадрах с места происшествия видно, как над зданием поднимается столб дыма. Кроме того, Тегеран атаковал место дислокации американских военных рядом с воздушной гаванью Абу-Даби. В районе международного аэропорта были слышны взрывы.