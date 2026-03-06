Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США Time представил новую обложку со странами, где США начинали военные операции

Журнал Time представил новую обложку, на которой размещены кепки, напоминающие знаменитый стиль MAGA. Обложка отсылает к внешнеполитической активности США.

На иллюстрации изображены несколько красных кепок, оформленных в стилистике известного политического символа. Однако на них написаны не слоганы, а названия государств, где Соединенные Штаты в разные годы проводили военные операции или вмешивались в конфликты. Среди упомянутых стран — Иран, Венесуэла, Нигерия, Ирак, Сирия, Эквадор, Йемен и Сомали.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана. По словам хозяина Белого дома, он хочет полного смещения иранского руководства. Однако называть кого-либо из кандидатов он не стал.

До этого Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сровняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.