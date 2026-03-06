Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США

Журнал Time представил новую обложку, на которой размещены кепки, напоминающие знаменитый стиль MAGA. Обложка отсылает к внешнеполитической активности США.
На иллюстрации изображены несколько красных кепок, оформленных в стилистике известного политического символа. Однако на них написаны не слоганы, а названия государств, где Соединенные Штаты в разные годы проводили военные операции или вмешивались в конфликты. Среди упомянутых стран — Иран, Венесуэла, Нигерия, Ирак, Сирия, Эквадор, Йемен и Сомали.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана. По словам хозяина Белого дома, он хочет полного смещения иранского руководства. Однако называть кого-либо из кандидатов он не стал.
До этого Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сровняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.