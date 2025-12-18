Новый год-2026
Российский вратарь попал на обложку французского издания

Вратарь ПСЖ Сафонов попал на обложку французского издания L’Équipe

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/imago-images.de/Global Look Press
Российский вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов попал на обложку французского издания L'Equipe. Футболист запечатлен с трофеем в руках, который он держит высоко над головой.

Год великих побед, — гласит заголовок газеты.

Ранее Сафонов стал главным героем финального матча за Межконтинентальный кубок ФИФА против бразильского «Фламенго». В серии пенальти голкипер первым в мировой истории футбола отразил четыре удара подряд, установив новый рекорд. В итоге ПСЖ победил в серии пенальти со счетом 2:1 и завоевал Межконтинентальный кубок. Россиянина признали лучшим игроком матча. За полтора года в ПСЖ Сафонов завоевал шесть трофеев.

Позже Алексей Чистяков, первый тренер Сафонова, назвал его лучшим вратарем России за последние 10 лет. Наставник заявил, что Сафонов обошел по достижениям капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению Чистякова, Сафонов достоин быть первым номером «Пари Сен-Жермен». По словам Чистякова, никто из российских футболистов сейчас не может сравниться с голкипером ПСЖ.

