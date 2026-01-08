Украинца без пальца призвали в ВСУ Пленный Мельниченко сообщил, что его призвали в ВСУ без большого пальца на руке

Пленный военнослужащий ВСУ Петр Мельниченко заявил, что его призвали в ряды Вооруженных сил Украины, хотя у него отсутствует большой палец на руке. Как передает Минобороны РФ, гражданин имел очевидные ограничения по здоровью, однако его мобилизовали без прохождения медицинской комиссии. По словам пленного, командование ВСУ регулярно обманывает своих солдат.

Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде, — сказал пленный.

Ранее военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, который добровольно сдался в плен российским военным, заявил, что командование Вооруженных сил Украины намеренно скрывает реальные данные о гибели своих солдат. Это делается для того, чтобы избежать выплаты денежных компенсаций семьям погибших. Литкин пояснил, что для сокрытия фактов военнослужащих официально объявляют пропавшими без вести.

Еще один украинский военнопленный, Павел Вовченко, сообщил, что бойцы ВСУ часто гибнут от так называемого дружественного огня. По его словам, он лично стал свидетелем нескольких таких случаев. Именно этот факт и стал основной причиной его последующего дезертирства.