Трамп рассказал, чем стала для Украины сделка по редкоземельным металлам Трамп: сделка по редкоземам была условием для Украины в урегулировании конфликта

Сделка Соединенных Штатов с Украиной по редкоземельным металлам была условием для продолжения Вашингтоном своих усилий по мирному урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон «хочет вернуть свои деньги», передает телеканал Fox News.

Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги, — сказал он.

Трамп также признался, что конфликт на Украине не особо «затрагивает США». Это действительно так, подчеркнул он.

Ранее американский лидер предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.

До этого стало известно, что президент США не даст украинскому коллеге гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет. Журналисты отметили, что в конечном итоге желание украинского лидера может оказаться опасным.