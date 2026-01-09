Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 07:20

Трамп рассказал, чем стала для Украины сделка по редкоземельным металлам

Трамп: сделка по редкоземам была условием для Украины в урегулировании конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Сделка Соединенных Штатов с Украиной по редкоземельным металлам была условием для продолжения Вашингтоном своих усилий по мирному урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон «хочет вернуть свои деньги», передает телеканал Fox News.

Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги, — сказал он.

Трамп также признался, что конфликт на Украине не особо «затрагивает США». Это действительно так, подчеркнул он.

Ранее американский лидер предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.

До этого стало известно, что президент США не даст украинскому коллеге гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет. Журналисты отметили, что в конечном итоге желание украинского лидера может оказаться опасным.

Дональд Трамп
США
Украина
сделки
