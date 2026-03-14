Милонов призвал запретить мангалы

Одноразовые мангалы для шашлыков нужно запретить, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, которые передает Telegram-канал SHOT, одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора.

При этом Милонов призывает не тратить деньги на дорогие шампуры и мангалы ценой около 25 тыс. рублей, считая такую покупку признаком дурного вкуса. Подобные аксессуары часто изготовлены из премиальных материалов, что превращает их скорее в украшение интерьера, нежели практичное приспособление для готовки еды. Депутат предостерегает и от введения ГОСТа на продукцию такого типа, утверждая, что стандартизация приведет лишь к необоснованному росту цен и сделает удовольствие от традиционного пикника с шашлыком доступным лишь избранным.

Ранее юрист Сергей Ефимов заявил, что за розжиг костра на участке не по правилам пожарной безопасности нарушителей могут привлечь к административной ответственности. По его словам, согласно утвержденным правилам, разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке.