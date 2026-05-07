Рулет на мангале без сыра и прочих премудростей: просто распределите фарш по лавашу и сверните

Рулет на мангале из лаваша с фаршем — это безумно вкусное, сытное блюдо с хрустящей корочкой, которое готовится очень просто. Тонкий лаваш с сочной мясной начинкой, запеченный на углях, получается ароматным и сытным.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 500 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень. Лук и зелень мелко нарежьте. Фарш смешайте с луком, зеленью, солью, перцем, паприкой и чесноком, тщательно вымесите. Лаваш разложите на столе, равномерно распределите фарш по всей поверхности. Плотно сверните рулет.

Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 3–4 см. Нанижите кусочки на шампуры (предварительно смочите шампуры водой, чтобы лаваш не прилипал). Обжаривайте на мангале на углях, постоянно поворачивая, со всех сторон до румяной корочки (10–15 минут). Подавайте горячими.

