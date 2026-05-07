07 мая 2026 в 21:46

Рулет на мангале без сыра и прочих премудростей: просто распределите фарш по лавашу и сверните

Рулет на мангале из лаваша с фаршем — это безумно вкусное, сытное блюдо с хрустящей корочкой, которое готовится очень просто. Тонкий лаваш с сочной мясной начинкой, запеченный на углях, получается ароматным и сытным.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 500 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень. Лук и зелень мелко нарежьте. Фарш смешайте с луком, зеленью, солью, перцем, паприкой и чесноком, тщательно вымесите. Лаваш разложите на столе, равномерно распределите фарш по всей поверхности. Плотно сверните рулет.

Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 3–4 см. Нанижите кусочки на шампуры (предварительно смочите шампуры водой, чтобы лаваш не прилипал). Обжаривайте на мангале на углях, постоянно поворачивая, со всех сторон до румяной корочки (10–15 минут). Подавайте горячими.

Ранее был назван рецепт классического маринада для шашлыков без уксуса, минералки и майонеза.

Волк рассказала о состоянии подозреваемого в убийстве Исаева при задержании
Изнасиловал и спрятал тело в навозе: народ потребовал казни для педофила
Котлеты больше не в чести — вместо них итальянская полпеттоне: большая вкуснятина в духовке — и никакой лепки
1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут
Один медовый корж и крем из баночки сметаны: рулет «Медовик» — простейший рецепт, а вкусно до чертиков
Дарья Иванова
