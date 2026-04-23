Без уксуса, минералки и майонеза — только мясо и лук: маринад для шашлыка — пропорции для сочности

Суперсочный шашлык без уксуса, минералки и майонеза — это возможно, если знать главный секрет: лук и мясо должны быть в пропорции 1:1 по объему.

Именно такое количество лука, тщательно размятого с мясом, выделяет сок, который делает куски невероятно мягкими и сочными даже без долгого маринования. Жарить можно уже через 2 часа, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свинины (шея или корейка), 1,5 кг репчатого лука, соль, черный перец.

Рецепт: мясо нарежьте кусками 4-5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо и лук. Добавьте соль и перец (примерно 1 ст. л. соли и 1 ч. л. перца на 1,5 кг мяса). Тщательно перемешайте, а затем сильно помните руками, сжимая и перетирая массу, чтобы лук выпустил сок (3–5 минут).

Накройте миску крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 часа (или в холодильнике на 4–6 часов). Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая лишний лук. Жарьте на углях до румяной корочки.

