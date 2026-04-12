12 апреля 2026 в 18:28

Вам не нужно уметь готовить для этого блюда: ужин из пачки фарша и баночки ананасов

Ужин из пачки фарша и банки ананасов — это простое блюдо, которое готовится за 20 минут и не требует кулинарных навыков. Мясные шарики с пикантной начинкой и сметанной заливкой покорят вас своей простотой и ярким вкусом.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 банка консервированных ананасов (кольцами), 100 г сметаны, 100 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и сушеный чеснок, тщательно вымесите. Скатайте из фарша шарики размером с грецкий орех, слегка приплюсните их и выложите на противень, застеленный пергаментом. В центр каждого шарика вдавите кольцо ананаса. Смажьте сверху небольшим количеством сметаны.

Если используете сыр, посыпьте им каждый шарик. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до готовности и румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить картофельный шницель — вкуснее мясных.

Читайте также
В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико
Общество
В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико
Проливные дожди и жара до +18? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Общество
Проливные дожди и жара до +18? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
США
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Незаезженный салат с пекинской капустой: заправляется сметаной, подходит для ужина и праздника
Общество
Незаезженный салат с пекинской капустой: заправляется сметаной, подходит для ужина и праздника
Минтай не жарю и не запекаю, делаю из него рубленые котлеты — сок из них буквально льется
Общество
Минтай не жарю и не запекаю, делаю из него рубленые котлеты — сок из них буквально льется
Общество
Дарья Иванова
Д. Иванова
Вам не нужно уметь готовить для этого блюда: ужин из пачки фарша и баночки ананасов Ужин из пачки фарша и банки ананасов — это простое блюдо, которое готовится за 20 минут и не требует кулинарных навыков. Мясные шарики с пикантной начинкой и сметанной заливкой покорят вас своей простотой и ярким вкусом.
500 г мясного фарша
1 банка консервированных ананасов (кольцами)
100 г сметаны
100 г твердого сыра (по желанию)
соль, перец
паприка, сушеный чеснок
>
Фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и сушеный чеснок, тщательно вымесите. Скатайте из фарша шарики размером с грецкий орех, слегка приплюсните их и выложите на противень, застеленный пергаментом.
В центр каждого шарика вдавите кольцо ананаса. Смажьте сверху небольшим количеством сметаны. Если используете сыр, посыпьте им каждый шарик.
Запекайте в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут до готовности и румяной корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чешский МИД поспешил откреститься от заявлений своего президента о Трампе
Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет
Инспектор ДПС спас мужчину с инфарктом
Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце
«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном
Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании
Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама
Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис
«Скорости такие, что человек не успевает»: Кнутов о ПВО и новых ракетах ВСУ
«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина
Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП
Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли
«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России
Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива
Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном
Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

