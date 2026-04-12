Вам не нужно уметь готовить для этого блюда: ужин из пачки фарша и баночки ананасов

Ужин из пачки фарша и банки ананасов — это простое блюдо, которое готовится за 20 минут и не требует кулинарных навыков. Мясные шарики с пикантной начинкой и сметанной заливкой покорят вас своей простотой и ярким вкусом.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 банка консервированных ананасов (кольцами), 100 г сметаны, 100 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и сушеный чеснок, тщательно вымесите. Скатайте из фарша шарики размером с грецкий орех, слегка приплюсните их и выложите на противень, застеленный пергаментом. В центр каждого шарика вдавите кольцо ананаса. Смажьте сверху небольшим количеством сметаны.

Если используете сыр, посыпьте им каждый шарик. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до готовности и румяной корочки.

