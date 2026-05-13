Беру банку сайры и сметану — через 40 минут подаю пирог «Простушка»: никакого мяса не надо

Пирог с сайрой в духовке — этот простой домашний рецепт давно стал любимцем многих семей благодаря своей сытности, нежному вкусу и простоте приготовления. Это гениально простой рецепт рыбного пирога для тех, кто любит вкусную и быструю выпечку. Никакого дрожжевого теста — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный бисквит с хрустящей золотистой корочкой и ароматной сочной начинкой из консервированной сайры. Тесто на сметане получается мягким и влажным, а рыба придает пирогу насыщенный вкус и пикантную нотку. Яйца делают его пышным, а разрыхлитель — воздушным.

Пирог остается свежим и на следующий день. Он идеален для ужина с овощным салатом, для перекуса на работе или как горячая закуска к чаю. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует.

Для приготовления вам понадобится: 200 г консервированной сайры, 4 яйца (С1), 250 мл сметаны (20% жирности), 130 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Сайру разомните вилкой в миске (жидкость не сливайте, она придаст сочность). Яйца взбейте со щепоткой соли до пены. Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Добавьте сайру, еще раз перемешайте. Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на блюдо. Подавайте теплым или холодным.

Три яйца на стакан молока — через час пышный пирог готов, влажный и мягкий. Соседи думают, что пеку бисквит
Лимонник на сметанном тесте дополнит любое чаепитие: простой и ароматный пирог за 40 минут
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Меняю майонез на французскую горчицу, и минтай не узнать: смазываю и запекаю — через 20 минут ужин на столе
Как пончики с мясом, но не они. Кидаю фарш на слоеное тесто — через 30 минут подаю гору вкуснятины
Мария Левицкая
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
