Экс-замминистра финансов оштрафовали за дискредитацию ВС России

13 мая 2026 в 17:52

Суд оштрафовал экс-замминистра финансов Алексашенко за фейки о ВС России

Сергей Алексашенко Сергей Алексашенко Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей экс-замминистра финансов РФ и бывшего первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Алексашенко объявлен МВД России в розыск.

Суд признал Алексашенко виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе.

Ранее суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о ВС РФ. Следствие установило, что она, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.

До этого Тверской суд Москвы официально признал деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской на территории России. Согласно решению суда, любая активность бизнесмена и его структуры в стране теперь запрещена.

