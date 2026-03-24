Журналистке Лученко вынесли приговор за публикацию фейков об армии

Суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Следствие установило, что осужденная, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.

Помимо основного срока, журналистке на четыре года запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов в мессенджерах. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Лученко, которая в настоящее время объявлена в международный розыск. СК возбудил уголовное дело в отношении журналистки осенью 2024 года из-за ее поста в Telegram-канале.

В апреле 2022 года Лученко покинула Россию. Через месяц Минюст внес ее в реестр иноагентов. 17 октября 2025 года Росфинмониторинг также включил журналистку в перечень террористов и экстремистов.

Ранее прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.