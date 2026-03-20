20 марта 2026 в 14:36

Прокуратура запросила для Оксимирона 400 часов обязательных работ

Рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на корреспондента из зала мирового суда в Санкт-Петербурге. Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.

На заседании Оксимирона потребовали признать виновным в уклонении от обязанностей. Кроме того, суд попросили запретить ему выкладывать материалы в соцсетях на три года.

В 2022 году Министерство юстиции России внесло музыканта в список иноагентов. Позже его оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за песни «Ойда», которую признали запрещенной к распространению, а также на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что Оксимирон не потеряет имущество в России из-за заочного ареста, но лишится всех выплат от использования авторских прав. По его словам, по статье о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента музыканту может грозить до двух лет лишения свободы.

