Три яйца на стакан молока — через час пышный пирог готов, влажный и мягкий. Соседи думают, что пеку бисквит

Молочный пирог на горячем молоке — это гениально простой рецепт нежной домашней выпечки к чаю для тех, кто любит вкусные десерты, но не хочет возиться со сложными бисквитами. Никакого разделения яиц — просто смешал, залил горячим молоком и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, влажной, пористой мякотью внутри, которая буквально тает во рту. Горячее молоко делает структуру бисквита особенно мягкой и маслянистой, а сливочное масло придает бархатистую текстуру.

Пирог получается очень ароматным, с легкой ванильной ноткой. Он идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю. Готовится быстро из доступных продуктов, а результат всегда радует. Даже начинающий кулинар справится с этим рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 180 мл молока, 3 яйца, 200 г сахара, 50 г сливочного масла (83%), 8 г разрыхлителя теста. Разогрейте духовку до 170 °C. Форму для выпечки (диаметром 20–22 см) смажьте маслом и присыпьте мукой. В миске взбейте яйца с сахаром до пышности. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в яичную смесь, аккуратно перемешайте лопаткой.

Молоко и сливочное масло нагрейте до кипения (горячее, но не кипящее). Тонкой струйкой влейте горячее молоко с маслом в тесто, непрерывно помешивая. Тесто получится жидким, не пугайтесь. Вылейте тесто в форму. Выпекайте 35–40 минут до сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решётку. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

