День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 12:30

Три яйца на стакан молока — через час пышный пирог готов, влажный и мягкий. Соседи думают, что пеку бисквит

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молочный пирог на горячем молоке — это гениально простой рецепт нежной домашней выпечки к чаю для тех, кто любит вкусные десерты, но не хочет возиться со сложными бисквитами. Никакого разделения яиц — просто смешал, залил горячим молоком и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, влажной, пористой мякотью внутри, которая буквально тает во рту. Горячее молоко делает структуру бисквита особенно мягкой и маслянистой, а сливочное масло придает бархатистую текстуру.

Пирог получается очень ароматным, с легкой ванильной ноткой. Он идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю. Готовится быстро из доступных продуктов, а результат всегда радует. Даже начинающий кулинар справится с этим рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 180 мл молока, 3 яйца, 200 г сахара, 50 г сливочного масла (83%), 8 г разрыхлителя теста. Разогрейте духовку до 170 °C. Форму для выпечки (диаметром 20–22 см) смажьте маслом и присыпьте мукой. В миске взбейте яйца с сахаром до пышности. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в яичную смесь, аккуратно перемешайте лопаткой.

Молоко и сливочное масло нагрейте до кипения (горячее, но не кипящее). Тонкой струйкой влейте горячее молоко с маслом в тесто, непрерывно помешивая. Тесто получится жидким, не пугайтесь. Вылейте тесто в форму. Выпекайте 35–40 минут до сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решётку. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Даже остыть не успеют: нежные лепешки с творогом, которые можно жарить сразу или заморозить
Общество
Даже остыть не успеют: нежные лепешки с творогом, которые можно жарить сразу или заморозить
Готовлю слойки с персиками проще вареников: тесто не надо раскатывать, начинка уже готова
Общество
Готовлю слойки с персиками проще вареников: тесто не надо раскатывать, начинка уже готова
Лимонник на сметанном тесте дополнит любое чаепитие: простой и ароматный пирог за 40 минут
Общество
Лимонник на сметанном тесте дополнит любое чаепитие: простой и ароматный пирог за 40 минут
Пирог «аши пармантье» с фетой и орегано — собираем кулинарный мост между Францией и Грецией
Общество
Пирог «аши пармантье» с фетой и орегано — собираем кулинарный мост между Францией и Грецией
рецепты
кулинария
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.