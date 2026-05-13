Диетолог предупредила об опасности вакуумации Диетолог Редина: при неправильной вакуумации могут развиться опасные бактерии

При неправильной вакуумации в продуктах могут развиться опасные бактерии, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина. Она призвала не подвергать вакуумации грибы, сырое мясо и продукты с острыми краями.

Также не рекомендуется вакуумировать свежие огурцы, помидоры, кабачки и другие водянистые овощи, потому что они быстро теряют вкус и форму, превращаются в «кашу», — рассказала Редина.

Диетолог подчеркнула, что перед вакуумацией продукты необходимо тщательно промыть и охладить перед упаковкой. По ее словам, повторная заморозка также недопустима.

