13 мая 2026 в 13:30

Мендель набросилась на Зеленского после одного заявления

Мендель раскритиковала слова Зеленского о российских дронах

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Политическая стратегия президента Украины Владимира Зеленского строится на том, чтобы изображать страну вечной жертвой, заявила в соцсети Х бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, комментируя его слова об угрозе со стороны российских дронов. По ее словам, его ближайшее окружение зарабатывает на конфликте.

Вся политическая стратегия Зеленского строится на том, чтобы изображать Украину вечной жертвой и представлять эту тупиковую ситуацию как единственно возможную политику, — написала Мендель.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Мендель «дала пендель» Владимиру Зеленскому во время интервью журналисту Такеру Карлсону. Комментируя ее слова о пристрастиях украинского лидера к запрещенным веществам, она отметила, что информация об этом звучит давно.

До этого стало известно, что в украинской политике все чаще обсуждается возможность импичмента Зеленскому. Как уточнила Мендель, текущая ситуация в стране — это единственное, что сохраняет власть президенту и приносит выгоду его окружению.

