Западная помощь Украине служит не укреплению ее армии, а политической рекламе президента Владимира Зеленского, сообщил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые приводит ТАСС, Европа продолжает поддерживать удары по мирному населению.

Запад уже довел свою двуличность и двойные стандарты до немыслимых пределов, накачивая оружием обезумевший и лишенный всякой морали режим Зеленского, который за счет мирных граждан ведет свою кровавую пропаганду, чтобы удержаться у власти, — отметил он.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что все причастные к террористическим актам на территории РФ столкнутся с наказанием, и Россия не простит им преступлений. По его словам, Европа молчит об ударах по Старобельску, потому что не хочет себя осуждать.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали в результате инцидента — в частности, они получили ранения различной степени тяжести. После этого представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.