Захарова предрекла реакцию Запада на атаку ВСУ на автобус в ДНР Захарова: Запад будет замалчивать атаку ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Известиям». По ее словам, там не станут говорить об этом и не предпримут ничего, что подчеркнуло бы преступность и аморальность действий киевских властей.

Да, они будут замалчивать. Они не будут об этом говорить. Они не будут делать ничего, что бы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима, — сказала она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь, погибли семь человек . По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил губернатор региона.

Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево (ДНР) был нацелен на запугивание мирного населения. По его словам, атака расценивается как преднамеренный акт террора.