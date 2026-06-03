Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера

Маркетплейс Wildberries начал работу над собственным мессенджером, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). У бизнеса есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового использования.

Разработка собственного мессенджера — логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании, — уточнили в пресс-службе.

В компании рассказали, что она развивается как цифровая экосистема. Предполагается, что покупательский опыт будет подразумевать не только приобретение товара, но различные сервисы вокруг него.

Ранее Wildberries & Russ опровергла информацию о возможном приобретении страховой компании «Росгосстрах». Комментарий был дан на фоне появившихся сообщений о возможном интересе РВБ к страховому активу.

До этого Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon. В ведомстве заявили о навязывании невыгодных условий продавцам и введении в заблуждение покупателей.