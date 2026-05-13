13 мая 2026 в 09:32

«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского

Захарова: Мендель в интервью Карлсону дала Зеленскому пендель

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель «дала пендель» Владимиру Зеленскому во время интервью журналисту Такеру Карлсону, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что информация о пристрастии Зеленского к запрещенным веществам звучит давно.

Юлия Мендель дала Зеленскому пендель. <...> Она просто взяла и рассказала, <...> в каком состоянии находится, — сказала Захарова.

На родине после интервью Карлсону Мендель внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец». Персональная информация о ней была размещена на портале во вторник, 12 мая.

До этого бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что он стал одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию. По ее словам, публичный образ политика кардинально отличается от реального человека.

Мендель также обратила внимание на то, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский поставил перед своей медиакомандой пропагандистскую задачу, которая повергла их в шок. Она пояснила, что президент Украины потребовал разработать систему, аналогичную той, которую применял нацистский политик Йозеф Геббельс. Также Мендель отметила пристрастие Зеленского к запрещенным веществам.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
