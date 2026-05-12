Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»

12 мая 2026 в 13:44

Бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель внесли в базу сайта «Миротворец»

Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель внесена в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о ней была размещена на портале во вторник, 12 мая.

Создатели ресурса обвиняют экс-пресс-секретаря в якобы «распространении российской пропаганды», а также в «призывах к капитуляции Украины». До этого Мендель неоднократно выступала с критикой в адрес Зеленского и украинского руководства в целом.

Ранее в базу данных «Миротворца» внесли российскую телеведущую, певицу и юриста Екатерину Гордон. Ее обвинили в публичной поддержке российских властей, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Гордон в своих соцсетях открыто выступала в поддержку СВО и осуждала разжигание ненависти к русским.

До этого в базу сайта «Миротворец» был внесен президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко. Персональные сведения о функционере появились на портале вечером в воскресенье, 3 мая.

