Путину доложили об ударе ВСУ по автобусу в Енакиево

Путину доложили об ударе ВСУ по автобусу в Енакиево

Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке на автобус в ДНР, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Трагический инцидент произошел Енакиево, передает РИА Новости.

Разумеется, — отметил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, в результате инцидента пострадали еще 11 человек.

Также представитель МИД России Мария Захарова спросила у журналиста BBC News Стива Розенберга, почему тот отказывался показывать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР. По ее словам, представитель СМИ появляется на других мероприятиях.

Утром 3 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.