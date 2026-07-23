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23 июля 2026 в 06:20

Сенатор ответил, когда семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы

Сенатор Гибатдинов: с 1 сентября многодетным станут доступны ипотечные каникулы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С 1 сентября многодетные семьи смогут воспользоваться ипотечными каникулами, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, для этого нужно будет обратиться в банк, предоставив свидетельство о рождении ребенка или документ об усыновлении.

4 июля был опубликован принятый парламентом и подписанный президентом России закон о полуторагодовых ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми, расширяющий для них возможности получения отсрочки по платежам или уменьшения их размера на время. Он вступает в силу 1 сентября 2026 года. При этом будет распространяться в том числе на договоры, заключенные еще до этой даты. Главное нововведение: таким заемщикам больше не надо будет доказывать финансовую необходимость получения отсрочки. Сам факт рождения второго, третьего или последующего ребенка — уже основание для поддержки, — поделился Гибатдинов.

Он подчеркнул, что отсрочка по ипотечному кредиту ограничена 18 месяцами и должна завершиться не позднее дня, когда ребенку исполнится год и шесть месяцев. По словам сенатора, воспользоваться этой возможностью можно только единожды и только целиком, без разделения на части, и она распространяется исключительно на один ипотечный договор.

Если речь об усыновленном ребенке, отсрочку начинают считать от даты оформления документов об усыновлении. С седьмого месяца каникул начисляются проценты на остаток долга, но гасить их нужно будет уже после завершения всего срока. То есть общая сумма переплаты по кредиту немного вырастет, но нагрузка будет отложена, а срок кредита продлится на период отсрочки. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно подать заявление в банк, где оформлена ипотека, приложив к нему свидетельство о рождении или документ об усыновлении, — заключил Гибатдинов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что программа льготной ипотеки под 8% оказалась неудачной. По его словам, такие меры поддержки повышают процентные ставки для обычных заемщиков.

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