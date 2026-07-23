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23 июля 2026 в 06:15

Врач рассказала, что происходит с мозгом и телом после 25 часов без сна

Эндокринолог Самойлова: иммунитет критически падает, если человек не спит сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Суточное отсутствие сна значительно ослабляет иммунную систему человека, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, уже через три дня без отдыха человек может начать терять связь с реальностью.

Большинство считает хронический недосып лишь досадной помехой продуктивности. Однако грань между «просто устал» и необратимым повреждением мозга гораздо тоньше, чем кажется. Если не спать более 25 часов, организм начинает разрушать сам себя изнутри: от замедления реакций на уровне легкого алкогольного опьянения до критического падения иммунитета. Если продлить этот эксперимент до трех суток, мозг буквально теряет связь с объективной реальностью, погружая человека в состояние медикаментозного психоза без единой таблетки, — предупредила Самойлова.

Она подчеркнула, что первые сутки без сна выводят центральную нервную систему из равновесия. По словам врача, таламус начинает плохо фильтровать сигналы от органов чувств к коре головного мозга. Это, пояснила специалист, приводит к сужению рабочей памяти и нарастающей иррациональной раздражительности.

На клеточном уровне ситуацию усугубляет накопление метаболического токсина — аденозина, вызывающего тяжелую когнитивную «туманность». Параллельно хронический стресс удерживает уровень кортизола на пике, что приводит к подавлению активности Т-лимфоцитов. Также бодрствование провоцирует стойкий спазм артерий и скачки давления. Эндотелий — внутренняя выстилка сосудов — перестает вырабатывать защитные вещества, кровь становится вязкой. Риск транзиторных ишемических атак возрастает из-за нехватки кислорода при перегрузке давлением, — добавила Самойлова.

Она подчеркнула, что через 72 часа без отдыха начинают возникать яркие гипнагогические галлюцинации, а фаза быстрого сна беспорядочно вторгается в периоды бодрствования. По словам врача, после такой длительной паузы сон становится не просто отдыхом, а жесткой биологической потребностью для выживания нейронов.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что сон в позе эмбриона, которая кажется многим самой комфортной, может вызывать головные боли и изжогу. По ее словам, эта привычка со временем может навредить позвоночнику и внутренним органам, нарушая естественные процессы восстановления.

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