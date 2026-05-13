В Кремле ответили на вопрос о значении пуска «Сармата» для страны

Пуск ракеты «Сармат» является важным для страны событием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на брифинге, опубликованном пресс-службой Кремля. Он также отметил, что в США пока никак не отреагировали на запуск, хотя Россия уведомляет о подобных действиях.

Это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед, — сказал представитель Кремля.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российский подводный аппарат «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический задел позволяет РФ не втягиваться в новую гонку вооружений.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов между тем объяснил, что «Сармат» обеспечивает стране преимущество перед другими государствами на 10–20 лет. Он уточнил, что комплекс способен преодолевать любые существующие и перспективные системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что среди ключевых особенностей «Сармата» — высокая мощность и отсутствие ограничений по дальности применения.