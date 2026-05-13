Психолог ответила, как преодолеть кризис среднего возраста

К 30-35 годам, когда может наступить кризис среднего возраста, следует заранее составить финансовый план, посоветовала клинический психолог Дарья Сальникова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что это необходимо на случай, если захочется сменить вид деятельности.

Кризис 30 лет наступит у всех. Поэтому первый большой совет — подготовьтесь к нему финансово, чтобы вы могли уйти из корпорации рисовать картины и вам было на что есть. Незнание сценария пугает, но знание цифр успокаивает. Если на счету есть средства на два года эксперимента — стресса будет в разы меньше, — пояснила психолог.

Кроме того, по словам специалиста, важно принять, что это состояние перемен, после которого последует стабильность. Специалист отметила, что важно прожить кризис. Сальникова уточнила, что, если тревога и тоска тянутся дольше двух месяцев, это может свидетельствовать о депрессии. В таком случае важно обратиться к психиатру.

Вам нужны долгие глубокие разговоры и философские сериалы. Не бойтесь уделять этому время. Чтобы понять, как подружиться с новым состоянием, его нужно сначала изучить, — заключила специалист.

