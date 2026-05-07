Психолог рассказала, как помочь ребенку в период ЕГЭ

В период подготовки к ЕГЭ школьникам стоит обращаться за психологической помощью, чтобы разработать собственные стратегии преодоления стрессовых ситуаций, посоветовала детский психолог Ирина Таранова. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнула, что это позволит ребенку справляться с нагрузкой.

Нужно к этому готовиться заранее — и к ЕГЭ, и к стрессу. Я бы всем 11-классникам рекомендовала после Нового года, а еще лучше в начале учебного года начать посещать психолога, чтобы выработать собственные стратегии преодоления стрессовых ситуаций, которые помогают конкретному ребенку справиться с нагрузкой, чтобы у него был конкретный, четкий алгоритм, что делать, когда он испытывает сильный стресс, — пояснила психолог.

Ранее Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников Единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства.