Рособрнадзор озвучил список разрешенных вещей на ЕГЭ Рособрнадзор: выпускники могут брать на ЕГЭ калькулятор, словарь и линейку

Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников Единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства, пишет ТАСС.

При сдаче физики и биологии можно брать с собой непрограммируемый калькулятор. На физике также можно использовать линейку без справочной информации.

Для географии разрешено брать калькулятор, географические карты и статистические приложения. На химии не возбраняется на столе калькулятор, периодическая таблица Менделеева, таблица растворимости и ряд напряжений металлов.

На литературе выпускники могут пользоваться орфографическим словарем. При этом все перечисленные средства (кроме еды, воды и лекарств) не должны содержать справочной информации и средств связи.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что дни пересдачи ЕГЭ для всех предметов помогут школьникам. В разговоре с НСН общественник подчеркнул, что это стало бы шагом по снижению стресса как у детей, так и у их родителей.