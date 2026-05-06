День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 04:14

Рособрнадзор озвучил список разрешенных вещей на ЕГЭ

Рособрнадзор: выпускники могут брать на ЕГЭ калькулятор, словарь и линейку

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников Единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства, пишет ТАСС.

При сдаче физики и биологии можно брать с собой непрограммируемый калькулятор. На физике также можно использовать линейку без справочной информации.

Для географии разрешено брать калькулятор, географические карты и статистические приложения. На химии не возбраняется на столе калькулятор, периодическая таблица Менделеева, таблица растворимости и ряд напряжений металлов.

На литературе выпускники могут пользоваться орфографическим словарем. При этом все перечисленные средства (кроме еды, воды и лекарств) не должны содержать справочной информации и средств связи.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что дни пересдачи ЕГЭ для всех предметов помогут школьникам. В разговоре с НСН общественник подчеркнул, что это стало бы шагом по снижению стресса как у детей, так и у их родителей.

Общество
Рособрнадзор
ЕГЭ
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.