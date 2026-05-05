В России оценили идею пересдачи ЕГЭ для школьников

Дни пересдачи ЕГЭ для всех предметов помогут школьникам, уверен сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. В разговоре с НСН общественник подчеркнул, что это стало бы шагом по снижению стресса как у детей, так и у их родителей.

Любые шаги в направлении снятия стресса с учеников — это благо. Дети и родители в период поступления в вузы находятся в ситуации предельного стресса. Будет правильным дать им больше возможностей. Я не вижу проблем для учителей — выйти еще на день на пересдачу. Срок сдачи экзаменов ограничен. Пересдавать пять раз, как многие волнуются, не хватит времени, так как все должно закончиться в июне и июле. Разумеется, дополнительное проведение ЕГЭ — это дополнительное финансирование, — уточнил Луховицкий.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет, что, по мнению авторов документа, ограничивает возможность улучшить результаты для поступления в вузы, требующие баллов по нескольким дисциплинам.