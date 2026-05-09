09 мая 2026 в 11:33

Врач рассказала, как съесть шашлык без вреда для желудка

Врач Кваша посоветовала при готовке шашлыка избегать обугливания мяса

При готовке шашлыка стоит избегать обугливания мяса, заявила NEWS.ru директор филиалов популярной сети лабораторий в Омске Татьяна Кваша. По ее словам, это позволит избежать проблем со здоровьем.

При выборе мяса лучше отдать предпочтение нежирным сортам ― куриной грудке, индейке или телятине, а не жирной баранине или свинине. Для маринада стоит выбирать лимон, гранат, кефир, размягчающие мясные волокна, а при приготовлении мяса избегать обугливания. Мариновать мясо нужно в холодильнике, а не в комнате или на улице ― это снизит вероятность бактериального заражения и отравлений при употреблении продуктов. Это касается не только шашлыка, но и многих других продуктов, ― сказала Кваша.

Врач отметила, что, даже если планируется обойтись салатами, нарезкой и десертами, следует помнить, что такие продукты не предназначены для длительного хранения. Она посоветовала ориентироваться на правило «2/4 часа», придуманное в Австралии для пищевых производств.

Если блюдо провело при комнатной температуре не более 2 часов, то его можно и есть, и хранить в холодильнике. В ситуациях, когда блюдо хранилось вне холодильника 2–4 часа, его можно съесть, но недопустимо хранить в холодильнике и употреблять на следующий день. Продукты, которые провели без холодильника больше 4 часов, и есть, и хранить, даже в холодильнике, рискованно для здоровья. Верной стратегией станет приготовление умеренного количества еды — того, которое участники застолья смогут съесть во время посиделок, ― объяснила Кваша.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что шашлык не стоит заедать лавашом и салатами с майонезом. По ее словам, эти продукты дополнительно перегружают пищеварительную систему.

Софья Якимова
