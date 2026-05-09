Врач рассказала, как съесть шашлык без вреда для желудка

При готовке шашлыка стоит избегать обугливания мяса, заявила NEWS.ru директор филиалов популярной сети лабораторий в Омске Татьяна Кваша. По ее словам, это позволит избежать проблем со здоровьем.

При выборе мяса лучше отдать предпочтение нежирным сортам ― куриной грудке, индейке или телятине, а не жирной баранине или свинине. Для маринада стоит выбирать лимон, гранат, кефир, размягчающие мясные волокна, а при приготовлении мяса избегать обугливания. Мариновать мясо нужно в холодильнике, а не в комнате или на улице ― это снизит вероятность бактериального заражения и отравлений при употреблении продуктов. Это касается не только шашлыка, но и многих других продуктов, ― сказала Кваша.

Врач отметила, что, даже если планируется обойтись салатами, нарезкой и десертами, следует помнить, что такие продукты не предназначены для длительного хранения. Она посоветовала ориентироваться на правило «2/4 часа», придуманное в Австралии для пищевых производств.

Если блюдо провело при комнатной температуре не более 2 часов, то его можно и есть, и хранить в холодильнике. В ситуациях, когда блюдо хранилось вне холодильника 2–4 часа, его можно съесть, но недопустимо хранить в холодильнике и употреблять на следующий день. Продукты, которые провели без холодильника больше 4 часов, и есть, и хранить, даже в холодильнике, рискованно для здоровья. Верной стратегией станет приготовление умеренного количества еды — того, которое участники застолья смогут съесть во время посиделок, ― объяснила Кваша.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что шашлык не стоит заедать лавашом и салатами с майонезом. По ее словам, эти продукты дополнительно перегружают пищеварительную систему.