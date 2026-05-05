Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть с шашлыком Диетолог Мизинова: шашлык не стоит заедать лавашом и салатами с майонезом

Шашлык не стоит заедать лавашом и салатами с майонезом, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, эти продукты дополнительно перегружают пищеварительную систему во время отдыха на природе. Она отметила, что особенно опасны в этом плане сладкие газированные напитки.

С шашлыками точно не стоит есть майонез и салаты, заправленные им, то есть те продукты, которые еще больше перегружают и так очень тяжелую пищу. Не советую заедать это любимое многими блюдо хлебом или лавашом и запивать его большим количеством сладкой газировки, чая или алкоголя. Спиртное лучше полностью исключить. Оно само по себе уже провоцирует воспаление в организме, а к этому добавляется еще и тяжелая пища, — пояснила Мизинова.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что ученые выделили красное вино, гранатовый и лимонный сок как наиболее подходящие основы для маринада шашлыка. По его словам, эти компоненты заметно уменьшают количество канцерогенов, образующихся при жарке мяса на мангале.