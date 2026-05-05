День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 10:58

Подозреваемый в госизмене курянин рассказал, что хотел получить Киев

Курянин вместе с друзьями фотографировал военкомат и ДОСААФ для передачи Киеву

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Курской области, задержанный по делу о сотрудничестве с Киевом, признался, что снимал отделение ДОСААФ, а своих знакомых просил фотографировать трансформатор и военкомат, следует из видеозаписи, снятой ФСБ. В отношении него возбуждено дело о государственной измене, передает РИА Новости.

В Telegram он (куратор. — NEWS.ru) мне уже сказал — нужно такие-то, такие-то сделать фотографии. Первое — это был ДОСААФ, это которую делал фотографию я. После я подключил своих знакомых, типа того, чтобы подзаработать, — сообщил мужчина.

Ранее в службе сообщили, что на мужчину вышел представитель украинской разведки и через мессенджер Telegram предложил выполнять задания за вознаграждение. По данным ведомства, россиянин привлек к сбору сведений и съемке гражданских и военных объектов еще четырех знакомых.

До этого Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене. Каждый из фигурантов — Сергей Цимбал и Павел Парфентьев — приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, осужденные действовали по заданию украинских спецслужб.

Россия
Курская область
госизмена
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.