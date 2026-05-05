Подозреваемый в госизмене курянин рассказал, что хотел получить Киев

Житель Курской области, задержанный по делу о сотрудничестве с Киевом, признался, что снимал отделение ДОСААФ, а своих знакомых просил фотографировать трансформатор и военкомат, следует из видеозаписи, снятой ФСБ. В отношении него возбуждено дело о государственной измене, передает РИА Новости.

В Telegram он (куратор. — NEWS.ru) мне уже сказал — нужно такие-то, такие-то сделать фотографии. Первое — это был ДОСААФ, это которую делал фотографию я. После я подключил своих знакомых, типа того, чтобы подзаработать, — сообщил мужчина.

Ранее в службе сообщили, что на мужчину вышел представитель украинской разведки и через мессенджер Telegram предложил выполнять задания за вознаграждение. По данным ведомства, россиянин привлек к сбору сведений и съемке гражданских и военных объектов еще четырех знакомых.

До этого Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене. Каждый из фигурантов — Сергей Цимбал и Павел Парфентьев — приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, осужденные действовали по заданию украинских спецслужб.