Житель Курска попался на сборе данных о военных для разведки Украины Сотрудники ФСБ задержали жителя Курска за сбор данных для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Курской области по подозрению в госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По версии следствия, молодой человек собирал данные о военных и гражданских объектах для военной разведки Украины, передает РИА Новости.

На территории Курской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 2002 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурант связался с сотрудниками ГУР через мессенджер Telegram. Они убедили его начать сотрудничать, пообещав платить за передаваемую информацию. Работая на украинскую разведку, молодой человек привлек еще четверых жителей Курска из числа своих знакомых, чтобы они передавали ему сведения и фотографии военных и гражданских объектов.

Ранее Херсонский областной суд вынес приговор местному жителю, который оказывал содействие украинской разведке. Мужчина был признан виновным по статьям о шпионаже и государственной измене. Он получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.