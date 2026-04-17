17 апреля 2026 в 10:08

Житель Херсонской области стал шпионом Украины и поплатился

Житель Херсонской области получил 14 лет колонии за шпионаж и госизмену

Херсонский областной суд вынес приговор местному жителю, сотрудничавшему с украинской разведкой, сообщила пресс-служба суда. Мужчину признали виновным в шпионаже и государственной измене. Гражданину Украины назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

Суд назначил гражданину Т. наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев со штрафом 350 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Как установил суд, фигурант весной 2022 года установил контакт с представителями украинских спецслужб для сбора информации о передвижении российских военных. С ноября 2022 года по май 2023 года он передавал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ. После получения российского гражданства мужчина продолжил свою деятельность.

Ранее Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене. Каждый из фигурантов приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО
В Госдуме призвали спасти одно из важнейших военных предприятий
Лжедетектива задержали за слежку за женщиной в Чите
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

