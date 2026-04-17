Житель Херсонской области стал шпионом Украины и поплатился

Житель Херсонской области получил 14 лет колонии за шпионаж и госизмену

Херсонский областной суд вынес приговор местному жителю, сотрудничавшему с украинской разведкой, сообщила пресс-служба суда. Мужчину признали виновным в шпионаже и государственной измене. Гражданину Украины назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

Суд назначил гражданину Т. наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев со штрафом 350 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Как установил суд, фигурант весной 2022 года установил контакт с представителями украинских спецслужб для сбора информации о передвижении российских военных. С ноября 2022 года по май 2023 года он передавал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ. После получения российского гражданства мужчина продолжил свою деятельность.

Ранее Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене. Каждый из фигурантов приговорен к 13 годам колонии строгого режима.