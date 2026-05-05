Пономарев оценил шансы ЦСКА против «Спартака» после смены тренера Пономарев заявил о хороших шансах ЦСКА в матче против «Спартака» в Кубке России

После смены тренера у ЦСКА есть хорошие шансы против «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России по футболу, заявил NEWS.ru экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. По его словам, Дмитрий Игдисамов просто правильно расставит игроков.

Если бы остался Фабио Челестини, команда была бы обречена. С ним разучились играть в футбол. С приходом нового тренера, как говорится, метла по-новому метет. Игдисамов просто расставит игроков, он многих знает, того же Матвея Кисялка. Они его воспитанники. Скажет ребятам играть в настоящий правильный футбол, — сказал Пономарев.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 мая в 20:00 мск. Победитель московского дерби выйдет в Суперфинал Кубка России по футболу.

Ранее Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Пономарев заявил, что рад увольнению Челестини. По его мнению, за время нахождения в команде специалист «закрепостил игроков» и «все испортил».