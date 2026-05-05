Властям Чебоксар пришлось усилить экстренные меры после атаки БПЛА Третий ПВР открыли в Чебоксарах после атаки ВСУ

Третий пункт временного размещения — на базе школы № 38 — открыли в Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА, сообщил в мессенджере МАКС глава города Станислав Трофимов. По его словам, на месте можно обратиться к психологам, медикам и сотрудникам администрации.

В связи с массовой атакой пункты временного содержания людей для оказания помощи жителям развернуты по следующим адресам: на базе школы № 57, на базе школы № 1, на базе школы № 38, — сказано в сообщении.

В ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель. Жизни раненого человека в настоящее время ничего не угрожает. Затем появилась информация, что число пострадавших при атаке на город увеличилось до трех.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.