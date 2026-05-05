05 мая 2026 в 12:02

Житель Воронежской области сел на 10 суток за нацистское граффито

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Семилук попал под арест из-за рисования нацистской символики, сообщил Telegram-канал «Воронеж сейчас». Молодой человек с помощью баллончика нарисовал на заборе предприятия граффито со свастиками, кельтским крестом, рунами и запрещенной цифровой комбинацией. Суд назначил ему 10 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики.

На судебном заседании юноша полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел удивить людей, которые за ним наблюдали. Однако данные изображения запрещены федеральным законом, в связи с чем суд признал его виновным в правонарушении.

Ранее юрист Игорь Ивлев предупредил, что лайки, комментарии и репосты публикаций с экстремистскими призывами, запрещенной символикой или фейками о ВС РФ могут стать поводом для уголовного преследования. Он отметил, что в судебной практике уже встречаются случаи привлечения к ответственности за одобрительные реакции под запрещенным контентом, и призвал граждан к предельной осторожности в социальных сетях.

Регионы
Воронежская область
нацизм
хулиганство
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
