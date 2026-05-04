Юрист напомнил об ответственности за лайки постов с запрещенным контентом

За лайки постов, в которых содержится запрещенная символика, экстремистские призывы или недостоверные сведения о ВС РФ, может грозить уголовная ответственность, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Игорь Ивлев. Аналогично с комментариями и репостами.

Российское законодательство регулярно обновляется, из-за чего граждане могут столкнуться с правовыми рисками даже в ситуациях, которые внешне кажутся бытовыми. В первую очередь это касается общения в социальных сетях. Комментарии, репосты и реакции под публикациями могут быть расценены как распространение запрещенной информации, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику или недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, — подчеркнул Ивлев.

Он уточнил, что в судебной практике уже были случаи, когда граждан привлекали к ответственности за лайки под постами с экстремистским контентом или одобрительные реакции в виде смайликов. Юрист призвал внимательно отбирать информацию для чтения и в целом осторожнее вести себя в Сети.

Ранее юрист Арина Мурашкина заявила, что человеку за оплату покупки в магазине чужой картой может грозить лишение свободы. По ее словам, это возможно в том случае, если будет доказан факт кражи или мошенничества.