Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары продолжает расти

Число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 16 человек, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
В публикации сказано, что пять человек получили осколочные ранения, вызванные в том числе осколками стекла, еще трое попали в больницу с черепно-мозговыми травмами. Остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести осматривают врачи.
Ранее сообщалось, что местные власти рассматривают возможность введения регионального режима ЧС после атаки БПЛА. Для жителей пострадавших районов в городе открыты пункты временного размещения, а торговые центры временно прекратили работу. Движение общественного транспорта в Чебоксарах существенно ограничено, а школьники переведены на дистанционный формат обучения.
Атака ВСУ на Чувашию длится с ночи. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.