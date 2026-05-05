Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары продолжает расти Число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 16 человек

Число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 16 человек, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

В публикации сказано, что пять человек получили осколочные ранения, вызванные в том числе осколками стекла, еще трое попали в больницу с черепно-мозговыми травмами. Остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести осматривают врачи.

Ранее сообщалось, что местные власти рассматривают возможность введения регионального режима ЧС после атаки БПЛА. Для жителей пострадавших районов в городе открыты пункты временного размещения, а торговые центры временно прекратили работу. Движение общественного транспорта в Чебоксарах существенно ограничено, а школьники переведены на дистанционный формат обучения.

Атака ВСУ на Чувашию длится с ночи. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.