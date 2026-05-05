Четыре украинских БПЛА попытались атаковать Москву Собянин сообщил об отражении атаки четырех беспилотников

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Атака четырех БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

До этого мэр российской столицы заявил, что силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков начали работать экстренные службы.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.