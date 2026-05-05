Гладков раскрыл последствия новой атаки дронов ВСУ на Белгородчину Гладков: дроны ВСУ вызвали пожар на складе в Комсомольском Белгородской области

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

В Белгородском округе в поселке Комсомольский дрон ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано, — написал Гладков.

Между тем в Белгороде беспилотник самолетного типа атаковал парковку одного из местных предприятий. В результате атаки повреждения получили 14 автомобилей.

В Шебекино под удар попал многоквартирный дом. Два дрона частично разрушили квартиру на третьем этаже, а также повредили фасад здания и остекление других квартир. От детонации обломки конструкций загорелись внутри квартиры. Сотрудники МЧС потушили пожар. Еще одна атака беспилотника в том же городе привела к тому, что в административном здании выбило окна.

Ранее Гладков информировал, что в городе Грайвороне Грайворонского округа в результате атаки FPV-беспилотника пострадал мирный житель, передвигавшийся на велосипеде. В местной ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног.